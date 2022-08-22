مكتب رئيس الوزراء: قمة القاهرة ستناقش مجموعة من الموضوعات المهمة في المنطقة

2022/08/22 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن وصول مصطفى الكاظمي الى القاهرة، مبينا انه سيناقش مجموعة من الموضوعات المهمة في المنطقة.وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى مصر للمشاركة في القمة الخماسية ومناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الاقليمي، والتعاون المشترك، والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي".واضاف ان "الكاظمي سيبحث مع الزعماء ملفات الطاقة، والاستثمار، التغيرات المناخية".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه، اليوم الأثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور قمة خماسية.

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