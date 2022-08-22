النزاهة تكشف تلاعباً بعقار عائدٍ للدولة قيمته ملياري دينار في البصرة

2022/08/22 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تلاعباً بعقار عائدٍ للدولة قيمته ملياري دينار في البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة كشف تلاعباً في إضبارة وسجل عقار تعود ملكيَّته للدولة تبلغ مساحته (8 أولك)، لافتةً إلى أنَّ العقار يقع في موقعٍ مُتميِّزٍ في مركز المحافظة".

وأضافت أنه "تمَّ تسجيل العقار البالغة قيمته التقديريَّة (2,000,000,000) ملياري دينار، باسم أشخاصٍ خلافاً للقانون، بالرغم من أنه مُسجَّلٌ باسم مُديريَّة بلديَّة البصرة عن طريق الاستملاك".

وعلى صعيدٍ آخر، أوضحت أنَّ "فريق المُديريَّة قام بضبط مُوظَّفين في مُستشفى الفيحاء العام في البصرة، لقيامهما باستخدام سيَّارةٍ حكوميَّةٍ ( إسعاف) في نقل حبوب الهلوسة والمُخدِّرة الممنوع تداولها بدون وصفةٍ طبيَّةٍ"، لافتةً إلى "ضبط (40) شريطاً من تلك الحبوب في سيَّارة الإسعاف التي بذمَّة المُتَّهمين، وتُستخدَمُ من قبلهما؛ للمُتاجرة بحبوب الهلوسة والمُخدِّرة".

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