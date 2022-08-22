الولايات المتحدة تقدم تعازيها بضحايا القطارة وتشيد بجهود الدفاع المدني العراقي

2022/08/22 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدمت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، تعازيها لضحايا الانهيار الأرضي بالقرب من قطارة الإمام علي في كربلاء.

وذكرت الخارجية الامريكية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نحن نقدم دعمنا لفرق الدفاع المدني مديرية الدفاع المدني العامة وقوى الأمن العراقية لجهودهم في الانقاذ".

وتابعت: "نأمل ونصلي من أجل العودة الآمنة إلى أسرهم لأولئك الذين ما زالوا محاصرين".

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