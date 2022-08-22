2022/08/22 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تنويهاً يخص الامتحانات ونتائجها للصفوف المنتهية.وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرها علي حميد الدليمي “وجه المديريات العامة للتربية كافة، بأن الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح عن الامتحانات ونتائجها للصفوف المنتهية وما يتعلق بشؤونها هي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات، ولا يُسمح لأي جهة أخرى في وزارة التربية التصريح نيابة عنها حول الموضوع”.

وشدد الدليمي، وفق البيان، على “أخذ المعلومة من القنوات الرسمية في الوزارة، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم نشر الأخبار التي ترد من مصادر غير رسمية؛ لمنع التأثير على الطلبة وعائلاتهم”.

التالي

منذ 38 دقيقة

ضبط موظفين في صحة البصرة يروجون للمخدرات

منذ 57 دقيقة

خمس وفيات وأكثر من ألفي إصابة بكورونا خلال أسبوع

منذ 3 ساعات

أمانة بغداد تعلن استعدادها لموسم الأمطار

منذ 3 ساعات

وزير التعليم يدعو إلى إنشاء الجامعة العراقية الإسبانية

منذ 5 ساعات

الصحة: 7 وفيات و6 مصابين حصيلة انهيار التلة الترابية في قطارة الإمام علي عليه السلام

منذ 7 ساعات

مصرف الرافدين يحصي عدد حساباته المصرفية في فروعه

منذ 8 ساعات

بدء اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد والمتفوقين

منذ 18 ساعة

تشكيل لجنة تحقيقية بشأن “حادثة القطارة”

منذ 20 ساعة

محافظ كربلاء يعلن اغلاق موقع القطارة

منذ 22 ساعة

الصحة تعلن حصيلة الضحايا والمصابين بحادثة القطارة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر تنويهاً يخص نتائج الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر تنويهاً يخص نتائج الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).