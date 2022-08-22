السعودية.. مباشرة التحقيق مع 11 متهمًا بانتحال صفة موظفي بنوك

2022/08/22 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية مباشرة التحقيق مع 11 متهمًا بالاحتيال على المواطنين والمقيمين، وذلك عبر انتحالهم صفة موظفي بنوك ومصارف في المملكة.

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