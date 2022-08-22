الاعمار تعلن تفاصيل تأهيل طريقين رئيسين شمال وجنوب بغداد

2022/08/22 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، تفاصيل تأهيل طريقين رئيسين شمال وجنوب بغداد، فيما أشارت إلى أن مشروع تأهيل طريق بغداد - كركوك هو الاكبر منذ 30 عاما.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أهم المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي هو مشروع تأهيل طريق بغداد - كركوك، الذي يعاني منه أهالي المحافظات الشمالية او المتجهون من العاصمة والمناطق الجنوبية الى المحافظات الشمالية".وأضاف، أن "مشروع طريق بغداد - كركوك، يعتبر أكبر عملية تأهيل تقوم بها الدائرة منذ أكثر من 30 عاماً، حيث باشرت بتنفيذ 400 كيلومتر كدفعة واحدة والتي تعتبر مسافة كبيرة جدا بالنسبة لهكذا مشاريع، من دون تجزئته".وتابع، أن "الهدف من هذا المشروع هو تحسين هذا المحور المهم، الذي يسهم بنقل الحركة التجارية ونقل المسافرين".وأشار إلى، أن "هنالك مشاريع أخرى تتعلق بإعمال تأهيل طرق بالكامل، منها طريق المرور السريع الرابط بين بغداد والبصرة، الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية، حيث نفذنا ما يقارب 350 كيلومترا من أصل مسافة 550 كيلومترا".وأكمل بالقول، إن "مشروع طريق بغداد - البصرة يشمل تأهيلا جذريا وليست إعمال صيانة فقط، من أجل إعادة الطريق الى وضعه الاصل، فضلاً عن تعزيزه بالتأثيث والعلامات المرورية وكل متطلبات الطرق السريعة المعمول بها عالمياً".

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