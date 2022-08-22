2022/08/22 | 18:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BuGeOQ1Sjo4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخمور يعتدي بالضرب على مفوض نجدة.. وأم شهيد تخاطب حمامة وتعتبرها روح ابنها | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخمور يعتدي بالضرب على مفوض نجدة.. وأم شهيد تخاطب حمامة وتعتبرها روح ابنها | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).