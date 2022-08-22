بابل.. اعتقال متهمين بحوزتهما طائرة مسيرة ومخدرات

2022/08/22 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين،

القبض على متهمين اثنين بحوزتهما طائرة

مسيرة "درون" ومواد مخدرة بعملية نوعية

مشتركة ضمن قاطع المسيب شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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