بالصور .. جعفر الصدر يناقش مع خبراء عراقيين في لندن

2022/08/22 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع السفير العراقي في المملكة

المتحدة محمد جعفر الصدر، مع مجموعة من

الخبراء العراقيين و ناقش معهم الاعداد

لبرنامج عمل شامل لاعمار العراق.

الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد في

دار السفير، استغرق اكثر

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