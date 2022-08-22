تحديد موعد إعلان بغداد خالية من التلوث

2022/08/22 | 18:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع الدائرة بدأ بستة مليارات متر مربع ملوثة.

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