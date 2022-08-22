كاسيميرو باكيا: لم أذهب من أجل المال

2022/08/22 | 18:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني إلى صفوف مانشستر يونايتد، أنه لم ينتقل إلى الفريق الإنكليزي من أجل المال، لكنه أشار إلى أنه سيعود يوماً إلى الفريق الملكي.

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