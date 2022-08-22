توقيع اتفاقية لإنشاء مسار دولي يربط العراق بأوروبا عبر مصر والأردن

2022/08/22 | 18:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، وشركة أورنج الأردن، 08/22/2022، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية لإنشاء مسار...

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