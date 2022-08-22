2022/08/22 | 18:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: في العراق الغني بالنفط والفقير في البنى التحتية، وجدت الصين لها موطأ قدم، فبالإضافة...

ظهرت المقالة الصين ترسخ وجودها في العراق والغرب ينتقد تسلقها على الدول الفقيرة والفاسدة أولاً على المسلة.

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