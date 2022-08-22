أيهما أكثر فائدة.. العنب الداكن أم الفاتح؟

2022/08/22 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خبيرة التغذية

الروسية، الدكتورة نوريا ديانوفا، أن

العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر

مقارنة بالعنب الأخضر.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى

أن العنب الداكن اللون يحتوي على نسبة

عال

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