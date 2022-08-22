صلاح يرشح 3 لاعبين للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم

2022/08/22 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني رشح هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، ثلاثة لاعبين للمنافسة بقوة للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.وقال النجم المصري، الذي توج أربع مرات بلقب هداف الدوري […]

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