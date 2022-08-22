2022/08/22 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني طلب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في 23 أغسطس، بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية المركز الخبري الوطني.

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