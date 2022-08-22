قادة العراق والأردن والبحرين يصلون إلى مصر للمشاركة في قمة خماسية

2022/08/22 | 19:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قادة الأردن والبحرين والعراق إلى مدينة العلمين المصرية حيث من المنتظر عقد قمة عربية مصغرة يشارك فيها أيضا رئيس دولة الإمارات الذي وصل مصر أمس الأحد.

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