2022/08/22 | 19:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحق الثلاثي البرازيلي فيكتور ميلو كوستا، وكلاوديو دي سوزا، ولوكاس سانتوس، بتدريبات فريق نفط الوسط، التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الكوفة، تحضيرا للموسم الجديد 2022-2023.

ونظّم لاعبو الفريق ممراً شرفياً للثلاثي البرازيلي، احتفالاً بانضمامهم للمران، وسط ترحيب كبير.

وسبق لنفط الوسط، الناشط بالدوري العراقي الممتاز، أن تعاقد مع 6 لاعبين محترفين، 3 منهم من البرازيل، إضافة للاعب ساحل العاج فلورنت ديدر والسوري خالد كردغلي واليمني ناصر محمدوه.

وينتظر الفريق الذي يقوده المدرب عبد الغني شهد، تجمعا تدريبيا جديدا لم يحدد مكانه حتى الآن، وسيكون إما داخليا في شمال العراق أو خارجيا في تركيا.

يذكر أن نفط الوسط احتل المركز الخامس في الدوري العراقي للموسم الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الثلاثي البرازيلي يلتحق في صفوف نفط الوسط ويشارك الفريق في تدريباته) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الثلاثي البرازيلي يلتحق في صفوف نفط الوسط ويشارك الفريق في تدريباته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).