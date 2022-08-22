شاهد بالفيديو.. أطفال العراق يدفعون ثمن الفقر والحروب | نريد وطن

2022/08/22 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ov6tNNdfEgk

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