2022/08/22 | 19:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: ذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن تذبذب أسواق النفط العالمية وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في …

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