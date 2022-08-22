بوهان يكشف عن الاحصائية النهائية لضحايا حادثة القطارة

2022/08/22 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم الاثنين، عن الاحصائية النهائية لضحايا حادثة القطارة، مؤكدا المحاولات جارية لإخراج اخر جثة لامرأة.

وقال بوهان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تحاول في كل مرة الوصول الى اخر جثة تحصل هناك انهيارات بتلال التراب والصخور".

واضاف ان "البحث جاري ومستمر عن اخر جثة بالحادثة"، مشيرا الى ان "الحصيلة النهائية ستكون بعد رفع الجثة هي ثمانية وفيات وشخصين اثنين من الناجين اي ان المجموع سيكون عشرة أشخاص".

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