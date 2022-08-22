2022/08/22 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد توقع مصدر مقرب من تظاهرات التيار الصدري، اليوم الاثنين، صدور تعليمات جديدة بشأن انتشار المتظاهرين وبمواقع جديدة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "بحكم القراءات المتوفرة نتوقع صدور تعليمات جديدة حيال مواقع انتشار المعتصمين في المنطقة الخضراء خلال الايام المقبلة سواء بحظر بعض المواقع او انتقالها الى اماكن اخرى لكن ضمن نطاق الخضراء".واضاف ان" زخم الحضور الشعبي الى خيم المعتصمين لايزال في وتيرة عالية والعشائر والنخب الاجتماعية تدعم بقوة من خلال تبرعاتها في تامين الغذاء والطعام لكن هناك متغيرات مهمة ستبرز في الايام المقبلة حيال مصير التظاهرات".ويتظاهر انصار التيار الصدري منذ نحو شهر في بوابة البرلمان مطالبين بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقب باعلان خارطة انتشار لاعتصامات التيار الصدري- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقب باعلان خارطة انتشار لاعتصامات التيار الصدري- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).