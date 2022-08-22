2022/08/22 | 19:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثمار ذي قار تهدد باجراءات قانونية في حال اخذ مبالغ اضافية يخالف قيمة الوحدة السكنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/22 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار ذي قار تهدد باجراءات قانونية في حال اخذ مبالغ اضافية يخالف قيمة الوحدة السكنية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار ذي قار تهدد باجراءات قانونية في حال اخذ مبالغ اضافية يخالف قيمة الوحدة السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).