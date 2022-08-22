العمل تطلق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر

2022/08/22 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتوجيه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار، تعلن هيئة الحماية الاجتماعية اطلاق الاستمارة الالكترونية للتسجيل في (قاعدة الفقر وفق قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014)".وأكدت الهيئة وفقا للبيان، أن "الاستمارة متاحة مجانا عبر الرابط ادناه، وستكون متاحة على مدار (24) ساعة يوميا اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية 2022/11/22"، مبينة أنه "على الذين يرومون التسجيل اعطاء البيانات الصحيحة كي لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية".

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