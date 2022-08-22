أقصى تراجع لليورو منذ طرحه.. وهبوط جماعي للأسهم الأوروبية والأميركية

2022/08/22 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع اليورو، الاثنين، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ بدأ التداول به في 2002، في ظلّ أزمة الطاقة التي تهدّد بركود في أوروبا.

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