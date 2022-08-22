2022/08/22 | 19:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه صادر من مديرية المرور العامة ان مايتم نشره وترويجه من قبل ضعاف النفوس واطلاق اخبار لا صحة لها اطلاقا وهي (اقالة مدير المرور اللواء طارق الربيعي من منصبه) وهذا الموضوع لا اساس له من الصحة وان سيادته يمارس عمله لخدمة المواطن بشكل طبيعي وهكذا اخبار مضللة نشرت من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل […]

ظهرت المقالة حقيقة إقالة مدير المرور العامة من منصبه أولاً على ايرث نيوز.

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