ضبط “كمية كبيرة” من المخدرات في دولة مجاورة

2022/08/22 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن أنها ضبطت “كمية ضخمة من الحبوب ومادة الحشيش المخدرة في البادية الشمالية” في عملية وصفتها بأنها نوعية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن “محققي الإدارة تتبعوا وعلى مدار أيام، مجموعة من تجار ومهربي المواد المخدرة، وجمعوا معلومات بينت قيامهم بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة من منطقة الرويشد باتجاه محافظة المفرق بعد بدء الحملة الأمنية هناك”.

وأشار إلى أن التحقيقات قادت إلى تحديد الموقع الذي لاذوا إليه وبحوزتهم المواد المخدرة التي حاولوا إخفاءها، في إحدى مناطق البادية الشمالية، وبعد مداهمة المكان تم ضبط أحد المتورطين هناك، وبالتفتيش في الموقع عُثر على 303 كفوف من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى 100 ألف حبة مخدرة.

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