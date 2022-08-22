الخارجية: اسلام اباد تعهدت بإنهاء ظاهرة المتسولين الباكستانيين في العراق

2022/08/22 | 20:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة بصدد وضع آلية عمل جديدة على الشركات السياحيَّة الباكستانيَّة.

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