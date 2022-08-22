بعد تراجع أسعار النفط.. وزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا بحديثه عن قدرة أوبك+

2022/08/22 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حالة من التفاعل بعد تصريحاته بشأن وسائل قدرة تحالف أوبك + للدول المنتجة للنفط بالإضافة إلى روسيا، لـ"التعامل مع التحديات...وتشمل خفض الإنتاج في أي وقت"، تزامنًا مع اضطراب أسعار النفط.

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