2022/08/22 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s2IPpHuqsWA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في ظل عدم الاستقرار والامن الدوليين.. الكاظمي يشارك في قمة العلمين | نشرة اخبار الثامنة 22/8/2022) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في ظل عدم الاستقرار والامن الدوليين.. الكاظمي يشارك في قمة العلمين | نشرة اخبار الثامنة 22/8/2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).