2022/08/22 | 20:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WWmCfgFX9Ms

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار الرئيسة من قناة دجلة الفضائية 2022-08-22) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار الرئيسة من قناة دجلة الفضائية 2022-08-22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).