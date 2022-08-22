بوتين يصف قتل داريا دوغينا بـ “الجريمة الدنيئة”

2022/08/22 | 20:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الروسي فلايمير بوتن، الاثنين، أن قتل داريا دوغينا ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين في انفجار سيارتها “جريمة دنيئة” تتهم موسكو كييف بتنفيذها.

وقال بوتن في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت “جريمة دنيئة ووحشية وضعت حداً لحياة داريا دوغينا قبل أوانها، وهي كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبا روسيا حقيقيا”.

من قتل “عقل بوتن؟

أجهزة الأمن الروسية اتهمت “الأجهزة الخاصة” الأوكرانية بقتل ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين في انفجار سيارتها قرب موسكو، وفق وكالات أنباء روسية.

وأكدت أجهزة الأمن الروسية أن “مقتل” داريا دوغينا، التي توصف بأنها “عقل بوتن”، “خططت له ونفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية”.

من هي داريا دوغينا؟

هي صحفية ومحللة سياسية أعربت علانية عن دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا، وكانت تقود سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر عندما انفجرت على طريق سريع بالقرب من قرية بولشي فيازيومي، على بعد 40 كيلومترًا عن موسكو، مساء السبت.

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