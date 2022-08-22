2022/08/22 | 20:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في اقليم كردستان، اليوم الإثنين، اعتقال شخص ارتكب جريمة قتل وهرب من المدينة منذ العام 2010.

وجاء في بيان للمديرية، انه “في 16 آذار من عام 2010 قتل شخص في حي سرجنار في مدينة السليمانية وفر المتهم من المدينة حينها، وبدأت الشرطة تحقيقاتها وتحصلت على معلومات من مكان الجريمة بأن القاتل شخص عائد من الخارج وهو من أهالي قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار”.

وأشار البيان الى ان “قوات الشرطة تمكنت اليوم الاثنين 22 آب 2022 من اعتقال المتهم بالتعاون مع شرطة گرميان”، لافتا الى أن “المتهم أقر بارتكابه الجريمة من خلال استدراج الضحية من قضاء كلار الى السليمانية وقام بقتله ومن ثم لاذ بالفرار إلى أوربا”.

وأشار البيان إلى ان المتهم يدعى (أ أ خ) من مواليد 1990 وتم اعتقاله بقرار من القاضي وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عودته من الخارج.. القبض على شخص ارتكب جريمة وهرب منذ العام 2010) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عودته من الخارج.. القبض على شخص ارتكب جريمة وهرب منذ العام 2010) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).