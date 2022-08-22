الدفاع الجوي يحرز لقب العراق لجودو المكفوفين

2022/08/22 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحرز نادي الدفاع الجوي، لقب بطولة ناشئي وشباب العراق لعام 2022، لجودو المكفوفين.وذكر المكتب الإعلامي لنادي الدفاع الجوي الرياضي في بيان، أنه “اختتمت اليوم الثلاثاء بطولة ناشئي وشباب العراق لعام 2022، التي أقامها الاتحاد العراقي المركزي من 21 إلى 22 من شهر آب الجاري على قاعة المركز التدريبي للجنة البارالمبية في وزارة الشباب والرياضة”.وأضاف، أن “البطولة شهدت مشاركة عدد من اللجان والأندية المحلية وبالتعاون مع أكاديمية هوك فتنس الدولية وبرعاية شركة زيونة كروب بعد أن احتل نادي الدفاع الجوي المركز الأول في البطولة برصيد خمسة أوسمة ذهبية وفضيتين ووسام برونزي بينما جاءت لجنة ذي قار في المركز الثاني وجاء نادي وسام المجد ثالثاً للترتيب”.وتابع أن “البطولة شهدت حضور رئيس اتحاد المكفوفين للجودو محمود الغزالي وعدد من أعضاء اللجنة البارالمبية، وأعضاء الاتحادات والأندية الرياضية وفي ختام البطولة تم توزيع الجوائز والميداليات وشهادات التقدير للفرق الفائزة والمشاركين في البطولة من لاعبين وحكام ومدربين”.

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