بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد.. كاسيميرو يناشد رونالدو

2022/08/22 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ناشد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، زميله السابق في ريال مدريد والحالي في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بالبقاء داخل “أولد ترافورد”.

وكان كاسيميرو، أنهى في نهاية الأسبوع الماضي إجراءات انتقاله رسميا إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.

ولعب كاسيميرو جنبا إلى جنب مع رونالدو خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد، ويأمل البرازيلي في لم شمله مع المهاجم البرتغالي الذي فاز بالكثير من الألقاب، بما في ذلك أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا مع الريال.

هل سيلعب كاسيميرو مع رونالدو مرة أخرى؟

يستمر طرح الأسئلة حول ما إذا كان رونالدو سيغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية أم سيبقى في يونايتد، حيث يضغط من أجل الانتقال إلى ناد آخر لخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن كاسيميرو يتطلع إلى العمل مع النجم البرتغالي مرة أخرى.

وقال كاسيميرو في مؤتمره الوداعي في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الاثنين: “سأذهب إلى مانشستر يونايتد، أحد أكبر الفرق في العالم التي تنافس عظمة ريال مدريد”.

وأضاف: “لم أتحدث مع كريستيانو رونالدو، لكنني أريد أن ألعب معه، أنا متحمس جدا للعمل معه مجددا، نأمل أن يبقى (في مانشستر) إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

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