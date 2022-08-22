التجارة: خطة لكبح جماح الطحين المستورد والتلاعب بالأسعار

2022/08/22 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسن الفوازأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تأمين توفير الطحين حتى الموسم التسويقي القادم، فيما أشارت إلى وضع خطة لكبح جماح الطحين المستورد من الخارج والتلاعب بالأسعار.وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة اثير داود لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحديث بشأن وصول سعر كيس الطحين الى 100 الف دينار او 150 الف دينار بعد افراغ الوزارة مخازنها هي دعايات مغرضة من تجار منتفعين بهدف رفع الاسعار"، مبينا أن "وزارة التجارة أمنت حصص الطحين للمواطنين وصولا الى الموسم التسويقي القادم، حيث إن ما متوفر من خزين مع الحنطة المستوردة التي وصلت والتي ستصل بالفترة المقبلة، يسد الحاجة للموسم التسويقي القادم".وأضاف، أن "الوزارة دخلت في مشاريع من خلال اقرار المشروع التجاري للطحين الصفر والطحين الابيض المتعدد بعد اقراره من المجلس الوزاري للاقتصاد، تشجيعا للقطاع الخاص"، موضحا أن "الوزارة تهدف الى توفير الحبوب لطحنها بشكل تجاري لكبح جماح الطحين المستورد من الخارج والتلاعب بالاسعار والسيطرة على الحصة التموينية من طحين وباقي مواد السلة الغذائية".

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