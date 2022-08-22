إصابة ثلاثة أشخاص بـ'خلاف عشائري' شمالي بغداد

2022/08/22 | 21:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص بـ"خلاف عشائري" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن منطقة زراعي الشعب وقع خلاف عشائري تطور الى استخدم الاسلحة الحادة والخفيفة".

وأضاف المصدر أن "الخلاف اسفر عن اصابة ٣ اشخاص بجروح في مناطق متفرقة من الجسم".

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