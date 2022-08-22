قيادي في الاطار: حكومة الكاظمي تابعة للتيار الصدري

2022/08/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الإثنين، حكومة مصطفى الكاظمي بالعمل على تحقيق اهداف التيار الصدري.وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قوى الإطار التنسيقي لم تشترك ولم تقدم إي شخصية لاي منصب في حكومة الكاظمي وترى انها حكومة فاشلة وغير جديرة بإدارة البلاد".

وأضاف ان "حكومة الكاظمي تمثل التيار الصدري وهو من يدافع عنها طوال الفترة الماضية لانها حكومة صدرية، حسب قوله".وتابع الفتلاوي، ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة الكاظمي يديرها التيار الصدري والتي تعتبر الركيزة الاساسية في حكومة مصطفى الكاظمي لذلك يرغب التيار ببقائها لاطول فترة ممكنة".

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