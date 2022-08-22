صحة ديالى تعلن اكتمال تمويل فروقات رواتب العقود كافة

2022/08/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، اكمال تمويل فروقات رواتب العقود كافة.

وقال مدير عام صحة ديالى علي التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدائرة اكملت تمـويل فـروقات رواتب عقـود ٣١٥ ".

واضاف ان "التمويل شمل سنتي 2019 و2020".

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