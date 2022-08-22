رئيسي والكاظمي يؤكدان على حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار

2022/08/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع رئيس الجمهورية الايرانية، ابراهيم رئيسي، على حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار.

وذكر وسائل اعلام ايرانية ) أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي دعا في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي التيارات السياسية للحوار من اجل حل الأزمة".

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس المصري السيسي وعبد الله الثاني، الكاظمي في مطار القاهرة.

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