وزير النفط السعودي يلوح بـ

2022/08/22 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مجموعة أوبك بلس، قد تتخذ قرارا بخفض إنتاجها من النفط في اجتماعها الشهر المقبل، بعد أن اقتفت الأسعار منحنى هبوطي خلال الأسابيع الأخيرة، بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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