2022/08/22 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، 08/22/2022، خلال اتصال هاتفي تلقاه بعد من رئيس...

ظهرت المقالة ايران تدعو الكتل بالعراق الى الحوار لإنهاء الأزمة السياسية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدعو الكتل بالعراق الى الحوار لإنهاء الأزمة السياسية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تدعو الكتل بالعراق الى الحوار لإنهاء الأزمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).