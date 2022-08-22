2022/08/22 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 08/22/2022، إن الحوار هو الحل الوحيد للوضع...

ظهرت المقالة غوتيريش: الحوار الحل الوحيد للوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية أولاً على المسلة.

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