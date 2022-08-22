التعليم تعلن تمديد التقديم الإلكتروني على أربع قنوات

2022/08/22 | 21:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني.

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