2022/08/22 | 21:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اجتاح الجفاف الغير مسبوق العراق والعالم مع انخفاض مستويات المياه في الأنهار والبحيرات، لكن...

ظهرت المقالة الجفاف العالمي يكشف عن ومواقع أثرية وتماثيل قديمة في العراق والعالم أولاً على المسلة.

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