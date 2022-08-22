2022/08/22 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يوم غد.وذكر العطية في منشور على الفيسبوك وتابعته ايرث نيوز، ان “استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية في اغلب مدن البلاد مع بعض النشاط نهارا والهدوء ليلا خلال ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس”، مبينا “مع فترات من السكون في مدن اقليم كوردستان وغرب […]

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