2022/08/22 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يحل فريق ليفربول، اليوم الاثنين، ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد، في قمة المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، في ملعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشكيلة الأساسية لقمة مانشستر يونايتد وليفربول المركز الخبري الوطني.

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