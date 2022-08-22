وزارة الاتصالات تنفي زيادة اسعار الانترنت

2022/08/22 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، ما تم نشره من رفع اسعار الانترنت.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، انها “تنفي ما تم نشره (وزارة الاتصالات تدرس مقترحاَ لرفع اسعار الميكابت […]

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