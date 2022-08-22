توب 5: السعودية تتحدث عن خفض إنتاج النفط.. وطوارئ بالسودان بسبب الفيضانات

2022/08/22 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات وزير الطاقة السعودي عن قدرة أوبك+ "خفض الإنتاج في أي وقت" في ظل تراجع أسعار النفط، وروسيا تتهم امرأة أوكرانية بالوقوف وراء مقتل ابنة ألكسندر دوغين، والسودان يعلن حالة الطوارئ بعد اجتياح فيضانات 6 ولايات، وأول تعليق من عماد الدين أديب لـCNN بعد هجوم إعلاميين مصريين على مقال "14 سببا لسقوط الحكام"، وصولًا إلى ظهور مشهد نادر من عصر ما قبل التاريخ خلال موجة جفاف في إسبانيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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