بعد الاحتجاج النادر.. عشرات العمال في قطر

2022/08/22 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة حقوقية، الإثنين، إن قطر "رحلت عشرات العمال الأجانب" القادمين من آسيا والشرق الأوسط بسبب تنظيمهم احتجاجا نادرا جراء عدم دفع الأجور، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم

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